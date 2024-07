Cina | Xi Orban scambiano opinioni approfondite su crisi ucraina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pechino, 08 lug – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha incontrato a Pechino il primo ministro ungherese Viktore le due parti hanno scambiatosullaha informato Xi sulle sue recenti visite ine in Russia. Il presidente Xi ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti danel promuovere la risoluzione politica dellae ha elaborato i punti di vista e le proposte dellain materia. Xi ha sottolineato che un rapido cessate il fuoco e una risoluzione politica sono nell’interesse di tutte le parti, affermando che la priorita’ e’ quella di raffreddare la situazione osservando i tre principi di non espandere il campo di battaglia, non aggravare gli scontri e non gettare benzina sul fuoco su nessuna parte.