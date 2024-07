Basket | Italia le convocate per i Mondiali Under 17 in Messico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si giocherà in, dalla notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, la nuova edizione dei17 femminili. L’debutterà alle 2:00 del nuovo giorno contro la Nuova Zelanda, per poi ripetersi contro Mali equando da noi sarà rispettivamente 15 e 17 luglio. Giovanni Lucchesi, il decano degli allenatori in seno alla Federazione in tema di femminile, nonché un’autentica istituzione in fatto di settore giovanile, ha chiamato 12 giocatrici per iche arrivano a Leon., come ricostruire l’verso gli Europei 2025. I rientri degli infortunati, nomi nuovi e la suggestione degli U17 Si tratta di Francesca Baldassarre (La Spezia), Sveva Bernasconi, Giorgia Gorini (Costa Masnaga), Ilaria Cavazzuti (Parma), Beatrice Cerè, Emma D’Este, Isabel Hassan (Reyer Venezia), Marianna Zanetti (Famila Schio), Emma Volpato, Olivia Ostoni (Geas Sesto San Giovanni), Nicole Torresani (Sparta Bertrange), Emma Giacchetti (Campobasso).