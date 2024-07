Sciopero 6 e 7 luglio caos nelle stazioni di Pisa e Firenze Turisti in coda e treni cancellati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024), 72024 –, poche informazioni disponibili e tanta rabbia. Lodeiprogrammato per il 6 e 7andrà avanti fino alle 21 di stasera, domenica, ma nel frattempo èprincipalidella Toscana, a cominciare da. A Santa Maria Novella, fin dalle prime ore di oggi, si è formata unache si snoda per quasi tutta l'atrio della stazione antistante l'accesso ai binari per poter avere notizie e riprogrammare il viaggio allo sportello dedicato, gente in fila alle macchinette per il cambio biglietto e comunque tantissimi, più del solito. Il pannello degli arrivi poco dopo le 11:30 segnalava solo convoglitranne uno in ritardo, qualche treno in quello delle partenze.