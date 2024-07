Quanti seggi prende Le Pen filtrano i primi instant poll | gli scenari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Il tasso di affluenza alle urne nel sballottaggio delle elezioni legislative in Francia è salito al 26,63%, alle 12, rispetto al 25,9% del primo turno, ha indicato il Ministero degli Interni. Si tratta del più alto per le elezioni legislative da quelle del 1981 (28,3%). Un dato storico per le elezioni francesi mentreda Parigi idella tornata elettorale che fotografano una situazione in cui formare un governo sembra un'operazione difficilissima. Infatti non risulterebbe la maggioranza assoluta per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Stando aissimia urne aperte degli istituti di sondaggi francesi rivelati da Affaritaliani al secondo turno delle elezioni legislative in Francia la destra di Le Pen e Bardella dovrebbe fermarsi complessivamente tra i 205 e i 225all'assemblea nazionale di Parigi.