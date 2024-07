Quando la prossima gara di F1? GP Ungheria 2024 | programma orari tv Si corre dal 19 al 21 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di, che si disputerà nella giornata di domenica 21. Vi sarà un weekend di pausa tra dodicesimo e tredicesimo appuntamento della stagione. Provvidenziale, verrebbe a dire, perché il prossimo fine settimana sarà l’unico di riposo in mezzo a cinque occupati da un GP! Sirà in terra magiara per la trentanovesima volta. L’evento è nato nel 1986 e da allora è sempre rimasto in calendario. Un traguardo rimarchevole per un Paese che non vanta particolare tradizione o forti interessi commerciali. Tanto di cappello all’organizzazione. Come seguire la corsa ungherese in TV? Classifica Mondiale costruttori F1: Ferrari seconda forza TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta.