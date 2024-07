Perché Cobolli e Sonego sono stati alleati indiretti di Sinner nella sfida contro Shelton

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Non c’è solo l’impegno in singolare per Benin questa edizione di Wimbledon. Il giocatore americano, infatti, è coinvolto anche nel torneo di doppio. Dopo che, per diverso tempo, la pioggia ne ha rinviato l’esordio, questo è arrivato insieme a Mackenzie McDonald,Flavioe Lorenzo. All’atto pratico, anche un bel segnale di lealtà da parte del 2002 di Atlanta, che avrebbe potuto rinunciare all’evento e invece non lo ha disdetto, scegliendo così una via diversa da Emma Raducanu (in relazione al mancato doppio misto con Andy Murray) e da tantissime persone prima di lei. Molto comune è, infatti, la scelta di saltare il doppio per preservarsi in vista del singolare quando la programmazione diventa ingestibile. Iniziato relativamente tardi, quando il sole stava già iniziando a lasciar spazio ad alcune ombre, il match si è protratto ulteriormente a causa dello scroscio d’acqua che, fra gli altri, ha spaventato Lorenzo Musetti, riuscito alla fine a chiudere senza necessità di spezzettamenti (e anche il programma generale si è miracolosamente chiuso in tempo, almeno per i singolari).