L' ucraina Mahuchikh a 210 nuovo record del mondo di salto in alto femminile

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - L'Yaroslavavalicando l'asticella a 2,10 metri è diventata la nuova primatista mondiale delinlo ha stabilito in occasione dell'ottava tappa di Diamond League di Parigi., 22 anni di Dnipro, sulla pedana dello stadio di Charlety, è stata capace di migliorare il leggendario primato di 2,09 della bulgara Stefka Kostadinova saltato il 30 agosto del 1987 allo stadio Olimpico (all'epoca senza copertura) di Roma in occasione dei Campionati mondiali. Nella gara odierna, l'altistaera entrata a 1,92, misura superata al primo. Nella serie errori al primo tentativo a 1,95, 2,01, 2,03 e 2,07 per poi realizzare al primoquello che è ildel. Yaroslavaè reduce dall'oro europeo conquistato a Roma (bissato quello di Monaco di Baviera 2022).