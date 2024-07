Legnano crolla palazzina in via Campania

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)(Milano), 7 luglio 2024 – Momenti di paura, questa mattina, per il crollo di una parte di unain ristrutturazione in via, nel quartiere San Paolo, vicino al nuovo Ospedale di. Un forte boato ha preceduto il crollo di una parete di una casa, costruita negli anni '50 e attualmente in ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa die la Polizia, poiché si temeva che qualcuno potesse essere rimasto intrappolato sotto le macerie. Per essere certi che nel crollo non vi fosse rimasta coinvolta alcuna persona sono intervenuti anche i cinofili dei Vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Lasarà demolita. .