F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orario gara streaming diretta Sky differita TV8 in chiaro

Domenica 7 luglio, andrà in scena il GP di Silverstone, round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Silverstone si prospetta una giornata piuttosto intensa. Una gara che si apre a qualsiasi risultato, in considerazione anche delle variabili meteorologiche che potrebbero andare a incidere sullo sviluppo della stessa. La Ferrari si trova in una condizione di grande difficoltà. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc non sono andati oltre il settimo e l'undicesimo tempo nelle qualifiche di ieri. La scuderia di Maranello ha deciso di tornare alla configurazione datata, per via del problema del bouncing. Il riscontro finale però è stato molto deludente e si prospetta una domenica in salita.