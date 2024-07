F1 Lewis Hamilton | Una emozione incredibile Ho pensato di non essere più all’altezza e invece…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)festeggia come raramente si è visto nella sua illustre carriera dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido tracciato di Silverstone il pilota inglese ha fatto la storia, andando a centrare la vittoria davanti al proprio pubblico per la nona volta. Mai avvenuto in precedenza. Non solo, rompe un digiuno che durava dal GP di Arabia Saudita 2021 e che sembra ormai infinito. Il Re Nero invece domina la scena precedendo Max Verstappen per 1.4 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 7.5. Quarto Oscar Piastri a 12.4, quinto Carlos Sainz a 47.3, mentre è sesto Nico Hulkenberg a 55.7. Settima posizione per Lance Stroll a 56.5, ottavo Fernando Alonso a 63.