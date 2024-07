Ecco perché l’ha fatto Morte di Lorena e Stefano il dramma dietro al gesto choc Parlano amici e vicini di casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) “”.di, sempre più credibile la pista del femminicidio. Non sembra quindi sia stato un incidente a far finire la loro auto nel Po. È una storia tragica e inquietante quella che arriva dalmaggiore, in provincia di Cremona, dove i corpi senza vita diVezzosi, 51 anni, e del suo ex maritoDel Re, 53 anni, sono stati trovati all’interno della loro auto sommersa nelle acque del fiume. >> “Qualcunoucciso e gettato nel fiume”. Alex Marangon, svolta nelle indagini sul ragazzo ritrovato nel Piave Secondo le prime ricostruzioni, la coppia, residente a Santarcangelo di Romagna, si era recata nella zona di origine per una visita ai genitori di. Giovedì pomeriggio avevano informato i figli che sarebbero usciti, ma non hanno piùritorno a