Cicogna sul balcone Recuperata e curata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)ferita e in difficoltà plana suldi un’abitazione a Cavenago d’Adda: sorpresa, nel pomeriggio di venerdì, per una famiglia residente in paese quando un esemplare adulto ha visto bene di rifugiarsi nel cortile di una casa. Aveva problemi alle ali e la proprietaria della abitazione ha avvisato la Polizia Provinciale la quale si è mobilitata subito, effettuando un sopralluogo con il comandante Massimiliano Castellone. Ieri mattina poi l’animale è stato trasferito al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Vanzago. Quando sarà guarito, sarà reimmesso in natura: è mistero sulla provenienza. M.B.