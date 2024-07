‘Balera sotto le stelle’ le prossime serate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Torna domani l’atteso appuntamento settimanale con lale, rassegna estiva che proponedanzanti gratuite, con le migliori orchestre live e dj presenti nella nostra zona, ospitate in tre diverse location del territorio e organizzate grazie all’impegno dei volontari del Centro sociale Scardovi e di Auser, con il patrocinio del Comune. Come nelle precedenti due, si balla ancora al Centro sociale Scardovi (via Mazzini 29) alle ore 20 con la musica di Rossana e Alessandro Malpezzi. Nei due lunedì successivi cambio di location e di orario: si va al Centro sociale Bertella e si inizia alle ore 20,30, il 15 luglio con la musica di Davide Ballestri e il 22 luglio con quella di William Monti e Niccolò Quercia. Per gli ultimi due appuntamenti ci si sposta a Osteria Grande, nella pista polivalente di via Broccoli, sempre alle ore 20,30: lunedì 29 luglio si balla sulle note di Roberto Scaglioni e lunedì 5 agosto la rassegna si conclude con Stefano Linari.