Sulla Monza-Saronno Stanziato mezzo milione per la rotonda di Solaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Finanziata la rotatoria tra corso Europa e la: nei prossimi mesi l’appalto per un’opera attesa da anni. Con le prime variazioni di bilancio votate dal neoeletto consiglio comunale, il Comune diha disposto il finanziamento, con 500mila euro, della realizzazione della rotatoria tra corso Europa e la strada provinciale. Un progetto di cui si parlava da tempo, per risolvere uno dei nodi più critici della viabilità solarese, spesso teatro di incidenti stradali. Si tratta dell’innesto di corso Europaprovinciale, oggi regolato da un normale incrocio a T, che spesso provoca incolonnamenti in uscita. Su proposta della giunta, l’assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Ranieri ha illustrato la proposta di investimento degli 888mila euro complessivi di quota disponibile dell’avanzo di amministrazione.