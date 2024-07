Sono convinto che in generale le donne siano più capaci di cura e di lungimiranza di uno sguardo che arriva lontano ai figli e ai nipoti alle generazioni future

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) C'è un unico vincitore incontestato delle elezioni amministrative del 2024: le. Per la prima volta una donna diventa sindaca di Firenze: è Sara Funaro, nipote del sindaco dell'alluvione Piero Bargellini – «mio nonno diceva che aveva fatto talmente tante dichiarazioni d'amore a Firenze che doveva sposarla, e allora, nonno, anche io ora sposo Firenze» -, donna di eccezionali qualità amministrative e umane, destinata a un futuro anche nazionale. Per la prima volta una donna, Vittoria Ferdinandi, è diventata sindaca di Perugia.