Operazione passaggi sicuri Monza cura i suoi 41 ponti Un milione e mezzo di euro per i primi cinque interventi

(Di sabato 6 luglio 2024) La città diin tutto conta 41e sottopassi. La maggior parte di questi si dividono tra quelli sui corsi d’acqua (Lambro e Lambretto) e quelli di raccordo stradale, talvolta opere ingegneristiche di alta concezione, come il recente sottopasso sulla SS36 (il secondo sottopasso più lungo d’pa su strada extraurbana). Se la loro utilità viabilistica è fondamentale e talvolta la loro bellezza addirittura iconica, altrettanto impegnativa e delicata è la loro manutenzione. Per questo l’amministrazione comunale monzese, sulla scorta di quanto già pianificato dalla precedente giunta, ha deciso di intervenire, in via precauzionale, sucittadini. Un investimento di ben 1e 445mila(comprensivo dianche su sottopassi e infrastrutture stradali), per rinforzarne l’ossatura e rinfrescarne l’aspetto.