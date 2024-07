Olanda-Turchia Calhanoglu ne sfida due dell’Inter | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Tra pochissimo il fischio d’inizio di, nella quale Hakanè costretto are due suoi compagni. Ecco ledei quarti di finale degli Europei. 3 INTER IN CAMPO – Alle ore 21.00 di questa sera avrà inizio un’altra bella e importantedegli Europei, con l’Inter che sarà anche qui protagonista., valida per i quarti di finale della competizione, vedràrsi il capitano della Nazionale turca Hakancontro i due olandesi nerazzurri, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Guardando ledel match, rese pubbliche pochi minuti fa, tutti gli interisti a disposizione dei rispettivi CT sono stati schierati dal primo minuto. Inoltre, intorna titolare dopo lo stop forzato nell’ultima gara degli Europei, che ha dovuto saltare a causa della squalifica.