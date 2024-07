Dopo i campioni in carica la Svizzera vuole anche la testa dei vice | l’Inghilterra si aggrappa alle giocate dei singoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) A Dusseldorf si scontrano due nazionali giunte ai quarti di Euro 2024 in un modo che più agli antipodi non si potrebbe. Nel più totale scetticismo e con tante critiche nei confronti di Gareth Southgate i Tre Leoni: gli inglesi hanno vinto il girone C ma con una sola vittoria e due pareggi, poi si sonoti ai propriper sistemare le cose contro la Slovacchia. Al 95? erano fuori, poi Bellingham ha piazzato la rovesciata e quella che prima dell’inizio degli Europei era la favorita assoluta per i bookmakers l’ha poi vinta ai supplementari con Kane. A un passo dall’eliminazione,è invece ancora viva: ma serve un salto di qualità sotto il profilo del gioco e soprattutto del collettivo, perché fin qui hanno funzionato solo ledeie le fiammate improvvise dei tanti fuoriclasse offensivi di una nazionale che ha rinunciato a Rashford e Grealish puntando su Foden e Saka fin qui sottotono.