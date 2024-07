Dopo 33 anni il Basket Montecatini torna sul parquet di Lucca per una stagione di B nazionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024) La formazione di serie Bdiditrasloca per un anno al palazzetto dello sport di. Il Palaterme, infatti, vedrà una serie di lavori di manutenzione straordinaria. “Arriviamo da mesi – dice la società – di fitto e costruttivo dialogo sia con l’amministrazione comunale sia con le società di pallacanestro del capoluogo lucchese che hanno portato al risultato auspicato e che consentiranno alla nostra squadra e a tutti i tifosi rossoblù di avere una casa all’altezza della situazione, a poca distanza daTerme e dalla Valdinievole”. Per gli appassionati meno giovani si tratta di un emozionante tuffo nel passato che rinverdisce i fasti di quando ilSporting Club fu promosso per la prima volta in serie A2, parliamo del maggio 1987 con il famoso tiro di Andrea Niccolai a Perugia.