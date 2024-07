Diamond League Parigi 2024 in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo oltre un mese di pausa torna la Wandadileggera, con l’ottava tappa in programma adomenica 7 luglio. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana in quello che sarà un vero e proprio antipasto dei Giochi Olimpici della capitale francese. Per l’Italia saranno presenti diverse stelle che hanno brillato agli Europei di Roma, come l’oro dei 110 hs Lorenzo Simonelli, l’argento nel salto in lungo femminile Larissa Iapichino e quello dei 200 metri maschili Filippo Tortu. Presente anche la medaglia di bronzo dei 100 metri femminili Zaynab Dosso. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare delladi, che prenderanno il via alle 18.