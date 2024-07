Abbonamenti Napoli 2024 25 | nuovi settori e prezzi svelati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 luglio 2024) Campagna/25:Premium, sconti per giovani e fasi di vendita. Tutte le novità per i tifosi azzurri. La SSCha ufficialmente annunciato l’apertura della campagnaper la stagione/25. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, l’attesa dei tifosi è alle stelle. Ecco tutti i dettagli su, novità e modalità di acquisto./25: le date chiave La campagnapartirà mercoledì 10 luglio alle ore 12:00. Le fasi di vendita sono strutturate come segue: – Fase 1 (10/07 – 22/07): Prelazione abbonati 23/24 con conferma posto – Fase 2 (23/07 – 25/07): Prelazione abbonati 23/24 con possibilità di cambio posto/settore – Fase 3 (29/07 – 09/08): Vendita libera Novità: duePremium allo Stadio Maradona Tra le novità più interessanti, l’introduzione di duepremium: – Distinti Superiori Premium (da D14 a D17 e da D25 a D29) – Tribuna Posillipo Premium (da TP2 a TP5 e da TP8 a TP10) Sconti e agevolazioni per i giovani tifosi delIlha pensato ai suoi tifosi più giovani con tariffe agevolate: – Under-30: Sconto del 25% in Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida – Under-14: Sconto del 50% in tutti idello Stadio Vantaggi per gli abbonati: dal cambio utilizzatore alla prelazione Gli abbonati/25 potranno godere di diversi benefit, tra cui: – Cambio utilizzatore per tutte le gare (entro 24 ore dall’inizio dell’evento) – Prelazione e sconto del 10% per le gare di Coppa Italia successive ai 32esimi – Prevendita per un biglietto extra per le big match di Serie A Come abbonarsi: requisiti e modalità Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario: – Possedere la Fidelity Card SSC“Fan Stadium Card” – Presentare il modulo di richiesta compilato e un documento d’identità – Per tariffe scontate: presentare stato di famiglia o attestazione di unione civile Glisaranno acquistabili online e presso i punti vendita TicketOne.