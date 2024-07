Wimbledon Sinner verso un tabellone in salita | potenziali Medvedev Alcaraz e Djokovic in successione E agli ottavi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) In attesa di conoscere il nome del suo prossimo avversario, Jannikha già staccato il pass per il quarto turno deldi singolare maschile di: l’azzurro tornerà in campo domenica contro il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton, sospeso sul 2-3 del primo set, che riprenderà domani alle ore 14.00 italiane sul Court 1. In caso di ulteriore vittoria, inoltre, il tennista italiano approderebbe ai quarti di finale: anche in questo caso il quadro dei possibili sfidanti è in divenire. Il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 10, è giàottavi, dove sfiderà colui che la spunterà tra il tedesco Jan-Lennard Struff ed il russo Daniil, match interrotto nel quarto set sul punteggio di 1-6 3-6 6-4 1-1.