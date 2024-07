Wimbledon 2024 rinviato l’esordio in doppio per Cobolli Sonego ed Errani Vavassori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) La quinta giornata dell’edizionedi, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, è stata falcidiata dalla pioggia, ed oltre ai quattro match del terzo turno del tornei di singolare maschile sospesi e rinviati a domani, si sono verificate cancellazioni anche nel torneo dimisto, che non è ancora iniziato, e nei tabelloni dimaschile e femminile, nei quali non si è ancora completato il primo turno. Colpiti dalle numerose cancellazioni anche dei tennisti italiani: nel torneo dimaschile è statoper la coppia composta da Flavioe Lorenzo, i quali avrebbero dovuto giocare contro gli statunitensi Mackenzie McDonald e Ben Shelton. Niente da fare neppure per la coppia dal sapore olimpico composta da Saraed Andrea, accreditata della quinta testa di serie nel tabellone dimisto: gli azzurri avrebbero dovuto incontrare lo statunitense Jackson Withrow e l’indonesiana Aldila Sutjiadi.