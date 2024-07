Rubano carburante da un tir in sosta sulla Pesciatina | un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lucca, 5 luglio 2024 – Sono stati colti in flagrante proprio mentre rubavanoda un tir inin un parcheggiovia. Une unaieri in tarda serata per due 40enni della Piana, già con precedenti penali, che ieri sono stati "beccati" dai Carabinieri della stazione di Villa Basilica. Alle ore 23,30, i Militari dell’Arma - che seguivano i due uomini già da diversi giorni - nel corso di un servizio di osservazione in abiti civili li hanno avvistati mentre a bordo di una Fiat Panda, poi risultata rubata, entravano in un parcheggio della viadove, dopo avere forzato il tappo di un autocarro parcheggiato, hanno trasportato tramite un tubo in gomma ilpoi stato versato in alcune taniche di plastica.