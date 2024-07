Poveri con un impiego Sos contratti pirata | quadruplicati dal 2019 | Sfruttati senza freni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lavora per una cooperativa, spesso con orari part time ea termine di breve durata. È straniero e svolge mansioni poco qualificate, in tanti casi nella giungla di appalti e subappalti. L’identikit del lavoratore milanese inquadrato con“, che bypassano gli accordi raggiunti fra Cgil, Cisl e Uil e associazioni di categoria più rappresentative, peggiorando stipendi e condizioni, è tracciato dall’ultimo rapporto del Dipartimento mercato del lavoro della Cgil di Milano, diretto da Antonio Verona, su dati dell’osservatorio della Città metropolitana. A far suonare un campanello d’allarme è l’impennata di queste forme contrattuali: dal 2015 al 2018, gli avviamenti regolati dacollettivi sottoscritti da sindacati non confederali (spessouna reale rappresentanza ma in grado di stringere accordi che riducono tutele e garanzie) si attestava a Milano attorno all’1%.