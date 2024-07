Porto Cervo accoglie un nuovo pop-up store di Givenchy

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) E dove poteva inaugurare una maison di lusso in estate, se non nella località estiva italiana per eccellenza?inaugura un nuovissimo pop-up. Che sarà disponibile fino all’8 settembre in collaborazione con il Nikki Beach Pop Up Lounge Bar, nell’iconico lungomare della Costa Smeralda. Questospazio deve e vuole celebrare la collezionePlage, ispirata alla raffinatezza e ai toni di Le Clos Fiorentina. Che sarebbe la residenza estiva di Hubert dea Saint Jean Cap Ferrat.: l’inspo Nel comunicato stampa che annuncia l’apertura si legge che il “Plage cattura lo stile della Riviera in silhouette audaci e sensuali. E i capi d’archivio richiamano appositamente la passione di Hubert deper il lino francese.