Perché le Fake News si chiamano bufale?

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oggi in molti sono solite chiamarlema, nella maggior parte dei casi, vengono denominate come. Di cosa si tratta? Si notizie false o di bugie vere e proprie. Un temine che viene usato quasi quotidianamente da molti decenni per quanto riguarda la lingua propriamente parlata. E che, inaspettatamente, ha un’origine curiosa e addirittura antica. Per comprendere le origini di questo modo di dire, infatti, bisogna ritornare indietro nel tempo fino all’antica Roma. E, in modo particolare, all’usanza poco ortodossa da parte dei macellai di imbrogliare. Non sul peso ma, bensì, sulla qualità della carne. In sostanza, i più disonesti erano soliti far passare della costosa carne di maiale o di manzo per la più economica e meno pregiata, almeno a questi tempi, di bufala.