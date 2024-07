Per uno starnuto si rischia grosso | polmoni e aorta cosa non sapete

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per uno, fatto o "contenuto", si può finire in ospedale ere. Qualche esempio, snocciolato da un articolo del Corriere della Sera: un uomo è stato operato d'urgenza per eviscerazione intestinale dopo una serie di violenti starnuti (e annessi colpi di tosse, va detto però che la vittima si era sottoposta pochi giorni prima a un "banale" intervento all'addome), mentre un altro ha riportato una perforazione spontanea della trachea. Motivo? Si è tappato il naso per evitare un sonoro. La funzione dell'emissione di aria dal naso, spiega il professor Massimo Torre, direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell'Ospedale Niguarda di Milano, sempre al Corriere.it è quella di "espellere oggetti potenzialmente dannosi, come polvere, batteri e virus, fuori dal nostro sistema respiratorio".