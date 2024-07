Il medico pusher alla Dozza | era ‘fuggito’ da Monghidoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bologna, 5 luglio 2024 – Componevano un sistema oliato, gli otto membri della associazione "gerarchicamente organizzata" dedita per 10 anni allo spaccio di cocaina e smantellata ieri l’altro dal blitz dei carabinieri. Tra loro, c’era pure un exdel Sant’Orsola, Elton Isaj, albanese di 44 anni. Isaj, che era stato per meno di un mesedi base a, un anno fa abbandonò all’improvviso il ruolo, rendendosi irreperibile per motivi che il sindaco del Comune definì "gravi e personali". Circostanza che ora assume tutta un’altra luce. Isaj, stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo operativo della Bologna centro, coordinati dal pm Roberto Ceroni, non si faceva scrupolo a smerciare droga proprio dietro all’ospedale in cui lavorava: per esempio, il 20 dicembre 2021 veniva intercettato dagli inquirenti mentre, assieme a tre complici, smerciava 500 grammi di cocaina a uno sconosciuto in via Garzoni, a pochi passi dal nosocomio.