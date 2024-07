F1 Ferrari in cerca di una cura nelle libere a Silverstone Verstappen e Norris amici come prima?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Primo giorno del week end di(Gran Bretagna) e insi va indella. Il problema del bouncing o saltellamento è sempre in cima alla lista delle priorità. Una criticità che, a quanto pare, si è acuita con l’introduzione degli ultimi sviluppi di Barcellona. Il surplus di carico aerodinamico ha avutocontroindicazione l’aumento del fenomeno in percorrenza dei curvoni veloci. Un bel problema se si pensa alle caratteristiche della pista britannica. Un tracciato caratterizzato da 18 curve e impegnativo soprattutto per il pacchetto vettura-pneumatici. Alcune combinazioni,quella dalla 10 alla 14 – Maggotts, Becketts e Chapel –, si percorrono ad alta velocità e generano forze laterali sulle gomme e sui piloti superiori ai 5g.