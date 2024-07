Ed Sheeran annuncia il Mathematics Tour farà tappa a Roma nel 2025

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Edhato un’altra serie di concerti europei delda maggio a settembre, tra cui uno aLa superstar mondiale Edhato un’altra serie di spettacoli europei delda maggio a settembre. Iltoccherà l’Italia il 14 giugnooltre che Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca. Edè un artista che ha definito un’epoca e che ha venduto quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo. Dopo aver conquistato il Nord America con il suoda record,ha portato il suodi successo nel Sud-Est asiatico, negli Emirati Arabi, in India e, più recentemente, in Europa, continuando a battere record e a fare la storia.