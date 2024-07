Come allenarsi alla dipendenza da cocaina | cosa sniffano i ragazzini italiani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) I potenziali acquirenti aumentano secondo dopo secondo. Nello stesso istante arrivano a essere anche in venti pronti a cliccare sull'icona del carrello per avviare il proprio ordine. Sul sito internet di JustMary, l'azienda di e-commerce già famosa per la cannabis legale e i sex toys consegnati direttamente a domicilio dai fattorini, i flaconi di Sniffy, la nuova polvere bianca “energizzante” approdata sul mercato, vanno a ruba. Un grammo costa 24 euro e 90 centesimi e si può scegliere tra tre gusti: nature, menta e lime. Si fa richeista online e si “pippa” a casa. Tutto autorizzato, di fatto è un integratore, ma la simbologia è inequivocabile. Il richiamo“botta” che ti fa alzare i giri, non potrebbe essere più chiaro. In Francia, dove sta spopolando, il governo ha chiesto l'intervento dell'Unione Europea per chiedere che siano banditi i prodotti in polvere destinati al consumo per via nasale.