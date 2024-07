Chico Forti detenuto | Voleva aiuto clan per zittire Travaglio e Lucarelli Lui nega

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 luglio 2024)avrebbe chiesto a un suo compagnodi contattare qualche ‘ndranghetista per mettere a tacere Marco, Selvaggiae una terza persona. A rivelarlo, secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera ed è stato confermato anche dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato proprio ila cuisi sarebbe rivolto. Il fatto è avvenuto nel carcere di Montorio, dove l’ex campione di surf si trova da oltre un mese dopo il ritorno dagli Stati Uniti. Per fare luce sulla vicenda, la Procura di Verona ha aperto un’inchiesta. Non solo: il Garante nazionale dei detenuti ha avviato accertamenti, spiegando che "se questi dati fossero accertati, sarebbe un fatto molto grave". L'avvocato Andrea Radice, legale didice che il suo assistito è "stupito, affranto e smarrito".