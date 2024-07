Assolta la Donna che Tentò di Strangolare la Dottoressa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) L'Aquila -per incapacità totale di intendere e volere al momento del fatto. Così ha deciso il giudice del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, scagionando una 52enne dal reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'episodio risale al 26 aprile 2022. Secondo l'accusa, la, paziente del Centro di salute mentale di Sulmona, avrebbe cercato diunaper costringerla a omettere un atto d'ufficio. Nella concitazione, anche un'assistente presente nell'abitazione è stata aggredita: presa per i capelli, è stata spinta fuori dalla casa. La, recatasi poi in ospedale per le medicazioni, ha denunciato l'accaduto, ma non si è costituita parte civile nel processo. L'imputata è stata sottoposta a una perizia che ha stabilito la sua totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti.