Traffico Roma del 04-07-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 4 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati l’appuntamento con ilal momento abbiamo code per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina è la auto in fila perinvece sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico trattore di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria sulla via Salaria Poi troviamo code per lavori direzione centro Villa Spada e la tangenziale ancora chiusa via Ardeatina per uno smottamento tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese nelle due direzioni in chiusura Vi ricordo che fino alle 16:03 è in corso uno sciopero del trasporto pubblico che interessa i dipendenti della rete Atac possibili riduzioni di corse e stop per le linee metro bus e tram servizio LEGO invece sulle reti busta dellaTPL e di autoservizi Troiani sup bene questa la situazione al momento da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito