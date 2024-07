Taylor Swift la fine delle generazioni e la nascita di nuove nevrosi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono cresciuta in anni in cui si poteva dare alle donneisteriche bisognose di cazzo, e oltretutto farlo citando il cinema più sofisticato, quindi sono abbastanza sicura che la battuta woodyalleniana che mi è stata più detta negli anni di formazione venga da “Manhattan” (1979) e sia «nel tuo caso pensavo più a un alano». Se però dovessi dire qual è quella che ho più citato io, sono certa che sia quel momento di “La dea dell’amore” (1995) in cui il coro greco dice «Edipo giacque con sua madre, e una nuova professione era nata, una professione da duecento dollari l’ora, ore da cinquanta minuti perdipiù». L’ho citata anche ieri mattina, in una pasticceria d’una città di provincia, una pasticceria di fianco a un liceo, una pasticceria a due dei cui tavolini c’erano due maturandi con le rispettive mamme.