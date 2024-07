Siena Palio affossato da venti minuti di pioggia E la Piazza si svuota

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Ieri gli occhi della gente inhanno iniziato a rivolgersi al cielo verso le 17, mentre nubi nere si addensavano soprae la sua Festa. Le previsioni meteo su qualsiasi applicazione davanoa partire dal pomeriggio, ma in tanti avevano sperato fino alla fine che il, essendo stato anticipato di mezz’ora rispetto all’orario tradizionale, si sarebbe potuto correre ugualmente. Alcune gocce sono arrivate verso le 17,45 e si sono aperti i primi ombrelli, poi lasi è intensificata e per 20è stata l’unica protagonista assoluta in. Il tufo ha iniziato a rovinarsi, mandando in frantumi le speranze di coloro che speravano di poter assistere alla corsa dopo il rinvio del 2 luglio. Sotto unaa catinelle la gente è uscita dalla Conchiglia senza aspettare che venisse esposta la bandiera verde.