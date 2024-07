Sgozza decapita e getta la testa del fratello dal balcone Benevento arrestato un 59enne con l' accusa di omicidio

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un uomo è statoto eto dalla cuiè statata dal. Il terribileè avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 luglio, a Pannarano, in provincia di. Ad allertare i carabinieri sarebbe stato l'assassino, Benito S. che si era barricato in casa nell'attesa dell'arrivo dei carabinieri della compagnia di Montesarchio e dei Vigili del fuoco. L'uomo si è consegnato, è stato interrogato e, infine, è statocon l'dipluriaggravato. È stato condotto nel carcere di. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, forse una lite culminata in un'esplosione di violenza. Segui su affaritaliani.it .