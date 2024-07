Scossone Partito Democratico Il segretario Torrigiani saluta Dimissioni dopo pochi mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nuovoin seno alpistoiese:la sua elezione, infatti, l’avventura delprovinciale di Alessioè già giunta al capolinea. L’ormai ex sindaco di Lamporecchio, 53 anni, era stato scelto dall’assemblea provinciale dem appena lo scorso ottobre, per prendere le redini lasciate da Pier Luigi Galligani. "Il mio impegno politico principale sarà quello di aprire una nuova stagione per ila Pistoia", aveva dichiarato appena eletto, con il vento in poppa in quanto tra i primi sostenitori della mozione Schlein. Alla fine non ce n’è stata nemmeno una mezza, di stagione, complice una scadenza elettorale, quella delle ultime europee e amministrative, che a posteriori si è rivelata determinante in negativo.