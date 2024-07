Repice | Italia con questi calciatori non si poteva fare di più Su Gravina ed Allegri…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024): “, connon sidi più, Donnarumma e Barella gli azzurri da cui ripartire.? Evidente la distanza tra club e federazione. Ecco il grande errore di Spalletti, Allegri al posto suo” La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva il radiocronista di Radio Rai Francesco, che racconta le gesta della Nazionale da molti anni. In quest’intervista,si esprime in merito all’eliminazione dell’di Luciano Spalletti da Euro 2024. Ricercare un singolo colpevole è scorretto, ma è fuori da ogni dubbio che Spalletti abbia le proprie responsabilità nell’eliminazione dell’: qual è stato il suo più grande errore, secondo? “Il grande errore di Spalletti è uno: quello di essersi considerato un selezionatore e non un allenatore.