Non si può | attacco frontale dell' Economist a Biden Cosa spunta in copertina

(Di giovedì 4 luglio 2024) «Il dibattito presidenziale è stato disastroso per Joe, ma il tentativo di nascondere la verità è stato ancora peggiore. La vista di un uomo anziano confuso, incapace di ricordare parole e fatti, è stata dolorosa. La sua incapacità di sostenere un dibattito contro un avversario debole è stata scoraggiante. Tuttavia, l'operazionea sua campagna per negare ciò che milioni di americani hanno visto con i propri occhi è ancora più dannosa, poiché la sua disonestà provoca disprezzo». Inizia così l'editoriale, che sarà in edicola venerdì 5 luglio, che ha come immagine diun deambulatore con lo stemma presidenziale e il titolo «No way to run a country», non si può guidare un Paese così. Unadura, che alcuni commentatori su X hanno criticato: «Franklin Delano Roosevelt ha guidato gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale - e salvato il Regno Unito - su una sedia a rotelle».