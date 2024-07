Minaccia di morte un coetaneo per essere uscito con la sua ex | Mi dai 1000 euro ed è tutto a posto Denunciato 45enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel pomeriggio del 2 luglio, i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino a Latina hanno deferito in stato di libertà un cittadino del ’79 per tentata estorsione e minacce. La Dinamica dei Fatti L’uomo, residente a Latina, aveva contattato telefonicamente un altro cittadino del ’82, anch’esso residente in città. Durante la chiamata, lo hato diper aver frequentato la sua ex fidanzata, chiedendogli una somma di 1.000per risolvere la questione in modo “bonario”. Intervento dei Carabinieri La vittima ha prontamentel’accaduto, permettendo ai Carabinieri di Borgo Sabotino di intervenire rapidamente. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per i reati di tentata estorsione e minacce, e ora è sotto indagine delle autorità competenti.