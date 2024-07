GBseggi chiusi | gli exit bocciano Sunak

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 23.12 Si prevede una vittoria netta dei laburisti in Gran Bretagna.Glipoll indicano che il Labour conquisterà 410seggi nel parlamento di 650 membri, ponendo fine a 14 anni di governo guidato dai Conservatori. Si prevede che il partito diavrà solo 131 seggi, in calo rispetto ai 346al momento dello scioglimento del parlamento.Bocciati i Conservatori dagli elettori per i costi della vita e anni di instabilità e lotte interne che hanno visto 5 diversi primi ministri dal 2016.