Figlie Mihajlovic anche Viktorija tra gli autori di Temptation Island 2024

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 luglio– Ottima partenza perche ha raggiunto un quarto dei telespettatori della serata del 3 luglio, andando ben oltre i tre milioni di ascolti tv e risultando molto popolare tra i giovani. Il contributo diDopo l’esperienza con la sorella Virginia all’Isola dei Famosi,Mihajlovi? – figlia dell’ex allenatore del Bologna venuto a mancare il 16 dicembre 2022 – ritorna su Mediaset, lontana però dalla luce dei riflettori. Questa volta, la 27enne ha partecipato come autrice alla realizzazione del reality show, per la redazione di Fascino PGT, società appartenente a Maria de Filippi. Un’esperienza molto diversa dalla precedente, ma comunque coronata dal successo in termini di ascolti.