Danni ingenti tanti clienti ci hanno aiutato

(Di giovedì 4 luglio 2024) Invece della più classica, e tutto sommato innocua, nuvoletta di Fantozzi, sul Bagno Federico di Punta Marina, al 22 del lungomare Cristoforo Colombo, si è abbattuta la ben peggiore tromba marina che ieri mattina verso le 6,45 ha colpito praticamente soltanto lo stabilimento balneare in questione. Ombrelloni volati lontano, giochi per bambini finiti in pineta, chiringuito letteralmente fatti a pezzi: insomma una devastazione totale e completamente inaspettata ieri quando i titolari del Bagno Federico, Gian Paolo Zoli e Simone Tedeschi, si sono presentati per aprire come ogni mattina d’estate la loro attività. "Si è presentata un’incredibile desolazione – racconta lo stesso Gian Paolo Zoli – e il primo pensiero che abbiamo avuto è stato: "per fortuna è successo tutto così presto e non c’era nessuno" così nessuno si è fatto male.