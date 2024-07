Annunciata la seconda ondata di anime estivi di Crunchyroll

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo una primadi annunci deglidella stagione estiva in simulcast previsti su, ecco arrivare laparte degli annunci dedicati agli! Già in onda My Wife Has No Emotion (Tezuka Productions) Takuma non è il ragazzo più entusiasmante. È impacciato, single e non fa altro che lavorare per poi tornare a casa. Stanco di fare le faccende, decide di comprare una robot casalinga che si chiama Mina. Sa cucinare e pulire alla perfezione e i due si conoscono meglio col passare del tempo. Ben presto, Takuma inizia a innamorarsi di Mina! Ma un robot è in grado di provare lo stesso per lui? 4 luglio Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells (Seven Arcs) Un mago di basso livello mostrerà quanto anche le più deboli magie possano essere utili! 5 luglio CARDFIGHT!! VANGUARD Divinez Season (Kinema citrus, Gift-o’-Animation, and STUDIO JEMI) Akina Myodo torna per altre battaglie con le carte, nell’ultima stagione di Cardfight Vanguard Divinez! 6 luglio A Nobody’s Way Up to an Exploration Hero (GEKKOU) Kaito Takagi, è il tipico liceale che non vuole dare nell’occhio.