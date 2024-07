Vi spiego il possibile dialogo tra popolari e conservatori Parla Mauro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarebbe stato auspicabile da parte del Consiglio europeo una sensibilità diversa quanto alle modalità di procedere? Sì, risponde a Formiche.net l’ex ministro della difesa Mario, esponente popolare e già vicepresidente delmento europeo, secondo cui chi è chiamato a dare garanzie in questo senso sia in sede europea sia in sede di Partito Popolare Europeo sono soprattutto gli esponenti italiani del Ppe. Non solo la netta affermazione di FdI alle elezioni europee è un punto di partenza, ma l’esperienza britannica può essere utile per favorire untra Ppe e Giorgia Meloni. Manfred Weber dice che sulle nomine l’Italia merita rispetto ma ihanno due facce: cosa significa? Il tema incide trasversalmente sull’intero prosieguo della legislatura nel senso che, ad oggi, non è stata completata la costituzione del gruppo deiinmento europeo.