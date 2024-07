Si soffoca Nerio Fischione il più affollato d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il ““ resta il carcere più sovrin Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 giugno del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) diffusi dal Ministero della Giustizia, in Lombardia sono 8869 le persone detenute nelle carceri lombarde, con un tasso di affollamento superiore al 150% (in Italia viaggiano sulla stessa percentuale Puglia, Basilicata e Friuli Venezia Giulia). Tra gli istituti penitenziari, la casa circondariale bresciana ““ (ex Canton Mombello) ha un tasso di affollamento di circa il 211%, confermando il triste primato già evidenziato nei mesi scorsi. Si tratta del dato peggiore in Italia: sopra il 200% c’è solo Grosseto, dove però i detenuti sono 30 a fronte di una capienza regolamentare di 15, mentre a Brescia sono 384 le persone in carcere a fronte di 182 posti regolamentari.