Mostra le parti intime a una donna in strada

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Attenti se passeggiate con il cane, potreste incontrare un maniaco". È successo ieri mattina a una senigalliese, in via Fontenuovo, località Scapezzano: erano le sette del mattino quando unache stava passeggiando con il suo cane in unasilenziosa ha sentito il motore di uno scooter alle spalle, come se qualcuno la stesse seguendo. Si è girata ed ha visto un uomo che la seguiva lentamente e, dopo essersi accostato a lei le hato le. Laha denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno pattugliando la zona, dove altre persone hanno notato il ‘maniaco’. Secondo l’identikit che la senigalliese ha diffuso sui social per mettere in guardia chiunque possa leggere il messaggio, si tratta di un uomo di circa 25 anni, carnagione olivastra e occhi neri, con un casco verde acido, in sella ad uno scooter di colore grigio scuro.