Mega rissa con coltelli e manganelli | un rinvio a giudizio tre giovani patteggiano la pena

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Erano usciti dall’auto con in mano, cinture e. In fondo ad una strada chiusa si erano quindi affrontati con il gruppo rivale e due dei coinvolti nella maxiavevano riportato diverse lesioni. Ieri mattina, per quella notte di violenza avvenuta a Carpi il 12 dicembre del 2020 tre, ritenuti responsabili della maxi lite hanno patteggiato lamentre il quarto è stato rinviato a. Si tratta di quattroche all’epoca dei fatti avevano tutti tra i 19 e i 21 anni: ragazzi noti nel carpigiano a causa di atti vandalici e altri episodi di microcriminalità che li avevano via via visti coinvolti (uno è ancora rinchiuso in carcere). Due dei quattro imputati, carpigiani, hanno patteggiato una multa di 1200 euro, un terzo, di origine senegalese, ha patteggiato quattro mesi di carcere e il quarto, invece, rappresentato dall’avvocato Davide Ascari è stato rinviato a, come richiesto dal pm Natalini, che ha escluso per tutti le attenuanti generiche.